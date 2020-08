Don Matteo 13, Nino Frassica torna sul set: “E’ sempre un piacere…” (Di martedì 11 agosto 2020) E’ da anni la serie di traino della prima serata Rai, e Don Matteo 13 non poteva che essere il primo format a rivedere il set dopo l’allentamento delle leggi sul lockdown. Come molti dei programmi televisivi della rete pubblica, anche la serie di set umbro è tornata al lavoro già ad inizio estate, con il compito di andare in onda il prima possibile e coprire i buchi di produzioni originali venutosi a creare in questi mesi. L’idea resta quella di portare le nuove puntate del serial con Terence Hill in televisione già da inizio 2021. Le riprese sono ripartite, il cast è completo e anche Nino Frassica è coinvolto: Don Matteo 13 tornerà in tv nel 2021 A dare conferma del lavoro in corso sul set di Don Matteo 13 è stato ... Leggi su velvetgossip

donvitorap : Che estate sarebbe senza don Matteo dieci le repliche...installa Rai play e Mediaset play puoi vedere programmi e t… - BIANCONERO63 : Alla Juve mi viene in mente “ Don Matteo” che scopre che il colpevole dell’annata scellerata della Juve non è Sarri… - LinkaTv : E' iniziato Don Matteo 10 - La promessa su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - soylidah : RT @crocconiglio: spesso il mio cervello mi ricorda che la sorella di david guetta è natalina di don matteo - crocconiglio : spesso il mio cervello mi ricorda che la sorella di david guetta è natalina di don matteo -

Ultime Notizie dalla rete : Don Matteo Don Matteo, Nino Frassica: 'Sempre un piacere indossare i panni del maresciallo Cecchini' Blasting News Italia PInocchio, Matteo Garrone ritorna alla Fiaba

Matteo Garrone ritorna alla fiaba. Dopo aver messo in scena le fiabe di Basile in “Tale of Tales” il regista si cimenta col Pinocchio di Collodi. Un’operazione rischiosa, ricca di illustri precedenti ...

Il pensiero apodittico di politici e filosofi social

Politici e filosofi social, hanno fatto della comunicazione e del presenzialismo televisivo, il loro punto di forza. Se, però, provi a muovere loro una critica, vieni bannato. Bannare è un neologismo ...

Matteo Garrone ritorna alla fiaba. Dopo aver messo in scena le fiabe di Basile in “Tale of Tales” il regista si cimenta col Pinocchio di Collodi. Un’operazione rischiosa, ricca di illustri precedenti ...Politici e filosofi social, hanno fatto della comunicazione e del presenzialismo televisivo, il loro punto di forza. Se, però, provi a muovere loro una critica, vieni bannato. Bannare è un neologismo ...