Coronavirus, in Grecia la festa è finita: locali chiusi a mezzanotte (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA – Il giorno dopo la stretta su discoteche, bar e ristoranti nelle isole piu’ gettonate della Grecia, che dovranno chiudere entro mezzanotte, gli organizzatori di feste e serate dichiarano la resa: “La stagione e’ finita, torniamo a casa”, dice all’agenzia Dire un pr italiano ‘di stanza’ a Mykonos senza nascondere l’amarezza, perche’ “questo provvedimento ammazza il periodo migliore per il turismo e lancia un sengnale sbagliato anche a chi non viene qui in vacanza per la movida”. Leggi su dire

