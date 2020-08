Calabria, branco umilia e brucia casa di un invalido (Di martedì 11 agosto 2020) E’ successo a Castrovillari. Un gruppo di ragazzi ha prima gettato dell’acqua addosso a un disabile che stava dormendo. Subito dopo ha dato fuoco alla sua abitazione. Nel branco anche due minorenni Un gruppo di cinque ragazzi ha preso di mira un invalido di natura psichica, colpendolo con getti d’acqua mentre stava oziando. Subito dopo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : Branco umilia un invalido e gli incendia la casa, 3 arresti. Anche due minorenni. E' successo a #Castrovillari, in… - repubblica : Branco umilia un invalido e gli incendia la casa, tre arresti in Calabria - MediasetTgcom24 : Cosenza, branco dà fuoco a casa di un invalido: presi in cinque #Castrovillari - Elio561 : Branco umilia un invalido e gli incendia la casa, tre arresti in Calabria - Andrea751201 : RT @Open_gol: Calabria, danno fuoco alla casa di un invalido: tre in manette, nel “branco” anche due minori -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria branco Calabria, branco umilia e brucia casa di un invalido Inews24 Castrovillari, umiliano invalido e gli incendiano casa: presi in 5, nel branco 2 minorenni

I carabinieri di Castrovillari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari, su richiesta della locale Procura, nei confronti di tre pers ...

Castrovillari, branco umilia disabile e gli incendia la casa mentre dorme

Castrovillari, 11 agosto 2020 - Ancora un episodio vergognoso di prevaricazione nei confronti di una persona fragile. Protagoniste cinque persone tra cui due minorenni. Dopo innumerevoli altri episodi ...

I carabinieri di Castrovillari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari, su richiesta della locale Procura, nei confronti di tre pers ...Castrovillari, 11 agosto 2020 - Ancora un episodio vergognoso di prevaricazione nei confronti di una persona fragile. Protagoniste cinque persone tra cui due minorenni. Dopo innumerevoli altri episodi ...