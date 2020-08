Barbara D’Urso pubblica un selfie senza trucco e ironizza sulla sua vita sentimentale (Di martedì 11 agosto 2020) Barbara D’Urso sta vivendo un’estate speciale. Dopo una stagione ricca di impegni, che l’ha vista attiva alla guida di diversi programmi, la conduttrice campana si sta rilassando in vacanza. Tra sport nelle ore mattutine, momenti nell’orto e video spassosi con gli amici dei figli, non manca mai di raccontare ai follower, che la seguono con tanto affetto, i dettagli delle sue giornate. Nei contenuti social della ‘padrona di casa’ di Live e Pomeriggio Cinque non manca mai l’ironia. A dimostrazione di ciò, è possibile citare uno scatto che vede la signora della domenica di Canale 5 pronta a coricarsi. Barbara D’Urso è stupenda senza trucco e accanto a sé ha un peluche, protagonista della didascalia del post. Buonanotte da me e dal ... Leggi su dilei

voilaloves : RT @salvatrash1: Canale 5 è una rete fondata sul trash di Barbara D'Urso, i programmi di Maria De Filippi/Fascino, i reality di Antonella E… - salvatrash1 : Canale 5 è una rete fondata sul trash di Barbara D'Urso, i programmi di Maria De Filippi/Fascino, i reality di Antonella Elia. - jesuisboni_ : Andrea Delogu mi sembra troppo Barbara D’Urso con le facce che fa.. - PaoloStarvaggi : @ProgettoTeatris Sì, lo dissero in tv e lo scrissero sui giornali. Ai tempi, per qualche settimana, fece la vallett… - JustRiccard0 : aggiungiamo Antonella Elia di fianco a Barbara d’Urso e Maria De Filippi come sante protettrici di Canale5 visto ch… -

