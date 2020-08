Ancora conferme per Google Pixel 5: processore meno potente e prezzo aggressivo? (Di martedì 11 agosto 2020) Se è vero che i primi di ottobre sarà finalmente disponibile per l'acquisto l'attesissimo Google Pixel 4a, la rete inizia già a parlare del successivo Google Pixel 5. D'altronde è stata la stessa compagnia di Mountain View a svelarne l'esistenza sul proprio sito ufficiale, salvo poi oscurare il tutto. Esperti, fan e curiosi hanno però ormai scoperto le intenzioni di Big G per l'evoluzione della sua filosofia mobile, iniziando a drizzare le antenne per ogni possibile indiscrezione sul nuovo modello di smartphone confezionato dal gigante delle ricerche sul web. Non a caso, nelle ultime ore sono trapelate nuove e interessanti voci di corridoio sul Google Pixel 5, e su parte della sua scheda tecnica. In particolare, come si legge sulle pagine del ... Leggi su optimagazine

2_italie : @gloquenzi @carseri Meno male che lei voterà no. Così abbiamo le conferme che ci aspettavamo. Il si è ancora più gi… - MiltonBlog : @Comunardo @Il_Vitruviano Ce ne sono decine di fonti che riportano la notizia. PS: appare quantomeno sorprendente c… - GMarchignoli : @Pueblo13883248 C'è ancora incertezza sui tizi... meglio aspettare conferme - Ramst3 : @Carlogiglio7C @MediasetTgcom24 Non sono né ladri né farabutti, non hanno violato nessuna legge tranne probabilment… - DenverCartoons : RT @Rigna_over: “Sempre più conferme che Maurizio Sarri fosse il paziente 0 del Covid19 in Italia. Pare avesse anche la mamma puttana ma su… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora conferme Serie B, novità e conferme in panchina: Venturato verso il sesto anno in granata, l’Empoli vuole il nuovo Sarri, Venezia su… Padova Sport Nave quarantena per migranti in Calabria, gara aggiudicata

Roma, 11 ago. (askanews) - La conferma è arrivata via PEC dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dall'Interno, Michele di Bari: "l'impresa Grandi Navi Veloci si ...

Grado conferma lo spettacolo pirotecnico di ferragosto e…molto altro ancora!

La linfa della ripartenza scorre veloce nell’albero dell’estate di Grado. L’Amministrazione comunale e gli operatori, nel confermare il “tutto aperto in sicurezza”, annunciano lo svolgimento dello spe ...

Roma, 11 ago. (askanews) - La conferma è arrivata via PEC dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dall'Interno, Michele di Bari: "l'impresa Grandi Navi Veloci si ...La linfa della ripartenza scorre veloce nell’albero dell’estate di Grado. L’Amministrazione comunale e gli operatori, nel confermare il “tutto aperto in sicurezza”, annunciano lo svolgimento dello spe ...