VIDEO – Ischia e Procida. Carabinieri: “Infrazioni a mare e a terra” (Di lunedì 10 agosto 2020) Con la settimana di Ferragosto e si intensifica l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri sulle isole di Ischia e Procida nell’ambito di servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli. Un impegno senza sosta che ha condotto i Carabinieri a controllare 370 persone – 45 delle quali già note alle Forze dell’Ordine – 167 veicoli e 29 natanti. Intenso l’utilizzo delle motovedette dell’Arma per garantire la sicurezza dei bagnanti: 26 le sanzioni notificate ad altrettanti proprietari di imbarcazioni. Tra questi sette sono stati multati perché sorpresi sotto costa a velocità elevate, otto invece quelli che non rispettavano la distanza minima dalla costa. Due le persone denunciate a Procida per aver affittato abusivamente il ... Leggi su ladenuncia

