"È un altro pollo da spennare...". Scoppia la polemica sulla Enardu - (Di lunedì 10 agosto 2020) Carlo Lanna E Serena Enardu ha trovato già un nuovo amore? Una foto che È stata pubblicata sui social scatena l'ira dei fan, ma la ex tronista risponde a tono È un’estate di fuoco quella di Serena Enardu. La ex tronista di Uomini e Donne ed ex compagna di Pago, nelle ultime ore, È stata presa di mira dai suoi follower per una foto che ha condiviso su Instagram. La seguitissima influencer, ad oggi, sta cercando di riannodare i fili della sua vita privata dopo l’ennesima e (forse) definitiva rottura con Pago, avvenuta poco dopo la fine del lockdown. Una rottura che, ovviamente, ha portato con sé una lunga scia di polemiche e critiche. E sono proprio i fan di Serena Enardu che non riescono a digerire i comportamenti della loro ... Leggi su ilgiornale

