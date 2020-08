Somiglianza tra Antonio Martello e Lillo di ‘Lillo e Greg’ (Di lunedì 10 agosto 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Somiglianza tra Antonio Martello e Lillo di ‘Lillo e Greg‘. Nico-Tina Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle ... Leggi su isaechia

vanabeau : @SimoneBonzanini @luigipelli @fcasini29 Non c'entra nulla con in caso in questione ma se proprio vuoi trovare somig… - jetlon85 : @MiragliaDiego @napolista Diego tra te e aulas c'è una certa somiglianza,non è che sei suo figlio?!? - lovlyjungoo : no ma ditemi dove vedete la somiglianza di voce tra sfera e yoongi - CPsrl : @CalaminiciM Carmen, tra me e il mio gemello - anche approfittando della somiglianza - e di carattere allegro e gio… - terroniavibes : Rega domanda al fly: ma sono solo io la pazza psycho che vede una somiglianza tra St3pNy e Rkomi o ci sono altri co… -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Louis o George? La somiglianza tra i due principini è incredibile L'HuffPost MTG Arena: i nuovi ban sono usciti con un tempismo sospetto

Come ogni gioco di carte, anche MTG Arena ha un suo rituale tipico che di tanto in tanto viene celebrato: l’aggiornamento delle carte bandite, per gli amici i “ban”. Per chi bazzica altri card game, d ...

Tra bocciati, promossi e rimandati a settembre: ecco il pagellone di fine campionato dell'Udinese

Chiuso il campionato segnato dal lungo stop per l'epidemia di coronavirus, è tempo di tirare le somme e riavvolgere il nastro delle prestazioni dei bianconeri in campo. Senza dubbio il migliore è Rodr ...

Come ogni gioco di carte, anche MTG Arena ha un suo rituale tipico che di tanto in tanto viene celebrato: l’aggiornamento delle carte bandite, per gli amici i “ban”. Per chi bazzica altri card game, d ...Chiuso il campionato segnato dal lungo stop per l'epidemia di coronavirus, è tempo di tirare le somme e riavvolgere il nastro delle prestazioni dei bianconeri in campo. Senza dubbio il migliore è Rodr ...