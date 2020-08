San Lorenzo 2020, la notte delle stelle cadenti (e dei desideri): data, orari, frasi e dove vederle (Di lunedì 10 agosto 2020) notte di San Lorenzo 2020: data, storia, frasi e dove vedere le stelle cadenti “Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri“, canta Jovanotti facendo riferimento all’evento tra i più attesi e romantici dell’anno, la notte di San Lorenzo. Ad agosto sarà possibile ammirare le stelle cadenti, conosciute anche come “lacrime di San Lorenzo” o Perseidi, nelle notti tra l’10 e il 13 agosto 2020. Come ormai risaputo la “pioggia di stelle” infatti non è circoscritta nella sola notte del 10 ... Leggi su tpi

_Techetechete : Il leggendario concerto live di Madonna di Torino dopo 33 anni torna in Tv su @RaiUno tra i vari brani della puntat… - ItalianAirForce : Sarà una notte di San Lorenzo serena e piena di #StelleCadenti??? Il T.Col. Daniele Mocio e il T.Col. Guido Guidi, p… - emergenzavvf : Una donna diabetica colta da malore è stata soccorsa su un traghetto con l’elicottero dei #vigilidelfuoco per il tr… - sociovero : Ma anche voi a San Lorenzo non sapete che cazz0 fare? - sabrimaggioni : RT @Antonel15773761: Buon San Lorenzo ?????? @sabrimaggioni @a_meluzzi @RitaB66743159 @PatriziaRametta @Annamar35486740 @nonstoasinistra @Colu… -