Roma, Karsdorp in ansia per il piccolo Kylian (Di lunedì 10 agosto 2020) Si è allenato a Roma nei giorni scorsi con i giocatori ritornati dai prestiti. Ma Rick Karsdorp è rimasto nella Capitale anche per altri motivi, ben più seri. Sua moglie Astrid, olandese, ma di ... Leggi su gazzetta

Il calciomercato Roma è sicuramente al centro dell’interesse dei tifosi giallorossi in questo mese d’agosto. E sono previste tante cessioni. Ormai non è una novità il fatto che il club giallorosso int ...

Roma accoglie Friedkin, ma saluta l’Europa

Al nuovo ds toccherà poi il compito più difficile, piazzare i tanti esuberi: Pastore, Olsen, Karsdorp, Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Perotti, eppoi monetizzare con Under e Kluivert mentre la città ...

