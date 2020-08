Messi dal cuore d’oro: donati 50 respiratori agli ospedali di Rosario (Di lunedì 10 agosto 2020) Lionel Messi ha donato 50 respiratori artificiali agli ospedali di Rosario per far fronte alla pandemia causata dal Coronavirus Bellissimo gesto di solidarietà da parte di Lionel Messi alla sua città natale Rosario. Il capitano del Barcellona ha donato attraverso la sua Fondazione 50 respiratori artificiali agli ospedali di Rosario. Trentadue macchinari sarebbero già arrivati a Rosario grazie a un volo privato e saranno ora consegnati a diversi istituti dopo essere stati accuratamente controllati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

