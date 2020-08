Massimo Giletti sotto scorta: minacce mafiose al conduttore (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo le minacce emerse qualche settimana fa, viene reso noto ora che il conduttore di Non è l’Arena Massimo Giletti è sotto scorta da parecchi giorni. A rivelarlo è il sito Antimafia Duemila, ma è stato lo stesso Giletti a confermare tutto. Le parole del boss Filippo Graviano, quindi, sono state prese molto, molto sul serio. Massimo Giletti minacciato dal boss Graviano Tutto è iniziato durante il lockdown per il Coronavirus, quando è emersa la delicata questione della scarcerazione dei boss che ha portato ad una doppia mozione di sfiducia per il Ministro Bonafede. In quel clima, Massimo Giletti aveva lanciato una durissima invettiva contro la ... Leggi su thesocialpost

matteosalvinimi : Solidarietà e un abbraccio a Massimo Giletti, giornalista coraggioso e dalla schiena dritta. - virginiaraggi : Solidarietà a Massimo Giletti a cui è stata assegnata la scorta per le minacce ricevute dal boss Filippo Graviano.… - SalernoSal : Massimo Giletti sotto scorta è un pessimo segnale. Continuare ad andare in onda con il proprio lavoro, la migliore… - MarcG_69 : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà a Massimo Giletti, ora sotto scorta, dopo essere stato minacciato da un boss mafioso per le sue inchieste su… - PippoPusante : RT @ritadallachiesa: Qualcuno dovrà farsi un esame di coscienza... ammesso che ce l’abbia. Massimo Giletti sotto scorta dei carabinieri htt… -