Inter-Bayer Leverkusen, Lukaku: “Non sono io il migliore in campo. Queste partite sono tutte finali” (Di lunedì 10 agosto 2020) L'Inter continua a volare spinta dalla forza di Romelu Lukaku.Sul campo della Esprit Arena è andata in scena la sfida tra l'Inter e il Bayer Leverkusen, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale dell'Europa League: a vincere sono stati i nerazzurri che si sono imposti con il risultato di 2 a 1 grazie ai gol di Barella e Lukaku, a nulla è servito il gol di Kai Havertz. In questo modo i nerazzurri sono riusciti a passare il turno e volare in semifinale, dove affronteranno la vincente tra Shakhtar Donetsk e Basilea.Al termine del match il ... Leggi su mediagol

SkySport : INTER-BAYER LEVERKUSEN 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (15’) ? #Lukaku (21’) ? #Havertz (25’) ? L’INTER IN SEMIFI… - Inter : ?? | AVVERSARI Questa la formazione titolare del Bayer ?? Qual è il giocatore da tenere maggiormente d'occhio? ??… - Inter : ?? | GOL BAYER 24' - Azione confusa in area nerazzurra, alla fine Havertz si ritrova a tu per tu con Handanovic e l… - Staschiscio : @STarantino2020 cmq forse pochi sapevano che il Leverkusen, quinto vicino al terzo in Bundesliga, nelle quote era q… - sportface2016 : #InterLeverkusen, #Barella si toglie qualche sassolino dalle scarpe: 'Abbiamo dimostrato a chi parla che siamo un g… -