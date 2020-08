François Petit, il chirurgo (plastico) del week-end (Di lunedì 10 agosto 2020) Si chiama François Petit e tra le sue clienti vip è soprannominato il «chirurgo del weekend». Tanto gli ci vuole per scolpire e dare nuova forma a cadenti «derrière» con una tecnica originale, mini invasiva e indolore. L'unico neo? Non permette rotondità alla Kardashian. Ma alla Ratajkowski sì.«Un fondoschiena ben fatto è l'unico legame tra Arte e Natura» diceva Oscar Wilde. «Il sedere è più etico della faccia», gli faceva eco il maestro dell'eros Tinto Brass contemplando gli «emisferi gemellari», come li chiama lui, di una giovane Claudia Koll. Su generosi lati B hanno costruito la propria fortuna personaggi come la Instagram star Kim Kardashian e l'argentina, naturalizzata italiana, Belén Rodriguez. Altre ... Leggi su panorama

panorama_it : Si chiama François Petit e tra le sue clienti vip è soprannominato il «chirurgo del weekend». Tanto gli ci vuole pe… -

Ultime Notizie dalla rete : François Petit Fontainebleu. Charlotte André realizza il secondo 8A+ flash femminile al mondo MountainBlog