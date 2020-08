Formula 1, Rosberg consiglia Vettel: “i suoi problemi con la Ferrari? Deve battere i pugni sul tavolo” (Di lunedì 10 agosto 2020) Il rapporto tra Sebastian Vettel e la Ferrari non è mai stato così logoro, le strade a fine anno si divideranno, ma intanto c’è ancora una stagione quasi intera da affrontare in maniera dignitosa. Bryn Lennon/Getty ImagesI risultati delle ultime uscite non hanno sorriso affatto al tedesco, protagonista nell’ultimo Gran Premio del 70° Anniversario di un clamoroso errore arrivato al via. Sulla situazione del quattro volte campione del mondo si è soffermato Nico Rosberg, consigliando al connazionale come comportarsi: “Sebastian Deve battere i pugni sul tavolo per il suo futuro e poter ottenere buoni risultati, anche per convincere il suo futuro team che è ancora un pilota di valore. Deve ... Leggi su sportfair

“Avete fatto esattamente quello che nella riunione pre-gara vi avevo chiesto di non fare”. Sebastian Vettel a fine gara si è lamentato pubblicamente per la strategia impostata dalla Ferrari nei suoi c ...

