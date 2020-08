Europa League, Inter in semifinale. Bayer k.o. 2-1 (Di martedì 11 agosto 2020) Europa League, i risultati di lunedì 10 agosto 2020. Inter in semifinale dopo la vittoria con il Bayer Leverkusen. ROMA – Europa League, i risultati di lunedì 10 agosto 2020. Inter e Manchester United sono le prime due semifinaliste. I Red Devils superano ai tempi supplementari il Copenaghen grazie ad una rete di Bruno Fernandes. Barella e Lukaku, invece, regalano il successo e la qualificazione ai nerazzurri contro il Bayer Leverkusen. Europa League, i risultati di lunedì 10 agosto 2020 Di seguito i risultati di Europa League di lunedì 10 agosto 2020, sfide valide per i quarti di finale della competizione. (IL ... Leggi su newsmondo

