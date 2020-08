Europa League, Bayer ko 2-1 e Inter in semifinale (Di martedì 11 agosto 2020) Dusseldorf, 10 ago. -(Adnkronos) – L’Inter conquista con pieno merito la semifinale di Europa League superando 2-1 il Bayer Leverkusen. Alla Dusseldorf Arena decidono i gol al 15′ di Barella e al 21′ di Lukaku; inutile la rete dei tedeschi con Havertz al 25′. I nerazzurri giocheranno la semifinale sempre a Dusseldorf lunedì 17 agosto contro la vincente tra Basilea e Shakhtar Donetsk. La squadra di Conte prende in mano le redini della partita sin dai primi minuti con un eccellente pressing sui portatori di palla avversari che mette in enorme difficoltà la retroguardia tedesca. Al quarto d’ora arriva il gol del vantaggio con Barella. Il centrocampista sardo raccoglie al limite dell’area una corta respinta di un difensore del ... Leggi su calcioweb.eu

