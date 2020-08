Emma Marrone e il modello norvegese Nikolai Danielsen, è scoppiato l'amore? (Di lunedì 10 agosto 2020) Emma Marrone, il sole d'agosto le ha regalato l'amore? La cantante pugliese, prossimamente in onda su Sky Uno nel ruolo di giudice di X Factor, sta trascorrendo un'estate piuttosto vivace, tra lo studio di registrazione, le onde del mare e forse le braccia di un vecchio nuovo spasimante. A darne notizia è il portale Giornalettismo, che ha pubblicato una foto dell'artista salentina insieme al modello norvegese Nikolai Danielsen.Beccati insieme in visita al Parco archeologico del Colosseo, con la manager di Emma, la cantante e Daniel sono apparsi entrambi con la mascherina tra le rovine. I meglio informati ricorderanno che già lo scorso anno il nome di Nikolai era circolato sui siti e le riviste di gossip, ... Leggi su blogo

