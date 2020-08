Elisa Isoardi inverte la rotta, ma conquista i fan con un dettaglio (Di lunedì 10 agosto 2020) Elisa Isoardi continua a spiazzare tutti grazie alla sua incredibile bellezza e intelligenza, ma questa volta restano tutti senza parole per un dettaglio Elisa Isoardi, Fonte foto: Instagram (@ElisaIsoardi)Elisa Isoardi, sempre al centro dei pensieri dei fan e dei suoi tantissimi follower, non smette di sorprendere tutti con i suoi scatti davvero mozzafiato; questa volta però i suoi seguaci sono rimasti a bocca aperta per un inaspettato dettaglio. Solo pochissime settimane fa, la nota conduttrice aveva lasciato tutti senza fiato postando uno scatto in cui si era mostrata senza trucco. Il post in questione, come spesso accade per la bellissima Isoardi, aveva ricevuto un totale di ... Leggi su chenews

leggoit : Elisa Isoardi, vacanze itineranti: «Pioggia in #montagna, si scende al mare» - infoitcultura : Elisa Isoardi | La bellezza è di famiglia | Ecco i nipoti FOTO - infoitcultura : Elisa Isoardi dice ‘si’ agli Alpini | La passione dopo Matteo Salvini - infoitcultura : Elisa Isoardi il bacio del vero amore: la foto che incanta i fan - zazoomblog : Ballando con le Stelle mi rimetterò in forma: Elisa Isoardi i dubbi in vista del programma - #Ballando… -