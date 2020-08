Messi, “terzo tempo” post Napoli incandescente: nega saluto all’arbitro Cakir (Di domenica 9 agosto 2020) Episodio curioso al termine di Barcellona-Napoli. Dopo il triplice fischio finale del signor Cakir, i calciatori delle due squadre si sono salutati, ma Lionel Messi ha deciso di evitare qualcuno... La Pulce dopo aver stretto la mano praticamente a tutti, viene pizzicata a dire di no, con tanto di gesto del dito, proprio al direttore di gara.Messi: saluto negato a fine garaNonostante qualche utente social abbia affermato che Messi abbia negato il saluto a Kostas Manolas, memore di quanto accaduto nel 2018 con l'eliminazione del Barcellona ad opera della Roma, le immagini, non chiarissime, sembrano svelare come al polso della persona a cui è stato rifiutato il saluto ci sia forse un orologio. Questo fa dunque ... Leggi su itasportpress

