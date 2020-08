Giro di Polonia – Davide Ballerini vince in volata l’ultima tappa: la classifica generale va ad Evenepoel (Di domenica 9 agosto 2020) Sigillo italiano sull’ultima tappa del Giro di Polonia 2020. Davide Ballerini conquista l’ultima frazione della corsa este europea grazie ad una straordinaria volata nella quale supera Pascal Ackermann e Alberto Dainese. Una super rimonta partita a 100 metri dal traguardo, nel quale l’azzurro della Deceuninck-QuickStep ha avuto più energia rispetto a rivali ben più quotati. Festeggia anche il giovane fenomeno Remco Evenepoel che conquista la classifica generale e si porta a casa la corsa: alle sue spalle Jakob Fuglsang (Astana) e Simon Yates (Mitchelton-Scott).L'articolo Giro di Polonia – Davide Ballerini ... Leggi su sportfair

18.51 A vincere la classifica generale, come facilmente prevedibile dopo la tappa di ieri, è il fenomeno belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep), che precede il danese Jakob Fuglsang (Astana) e i ...

Davide Ballerini svernicia Ackermann in Polonia! Terzo Dainese, la generale a Evenepoel

La chiusura della settantasettesima edizione del Tour de Pologne giunge con una frazione tutt’altro che complessa da Zakopane a Cracovia, lunga 188 km e con un finale totalmente pianeggiante. Non ha p ...

