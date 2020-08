Due persone annegate in un solo pomeriggio (Di domenica 9 agosto 2020) Un 59enne è morto nel Lago dei Quattro Cantoni. L'altra vittima aveva solo 18 anni, scomparso al lido di Baldegg Leggi su media.tio.ch

AndreaScanzi : Che bella, la doppietta di ieri ad Alghero. Due repliche di fila. Sempre sold out (le sedie vuote sono per le regol… - Giorgiolaporta : Ho visto 43 persone morire sul #PontediGenova e non mi pare fossero suicidi. Due anni dopo non vedo ancora né conda… - rtl1025 : ?? Numero di vittime al minimo storico dall'inizio dell'epidemia in Italia per il #coronavirus: nelle ultime 24 ore… - filo_gagliardi : RT @CiccioCampagna: @CasaLettori Grazie, Maria Anna. Grazie per il supporto morale. Sei una vera amica ?? Ho passato due giorni orribili. In… - Warddaytw : RT @vittoriale: Il 9 agosto 1918 Gabriele d’Annunzio compì con un velivolo - il termine è stato coniato da lui stesso - S.V.A. modificato a… -

Ultime Notizie dalla rete : Due persone Combustione illecita di rifiuti e taglio abusivo, due persone denunciate Cosenza Channel Scivola e cade in una scarpata: ragazzo non riesce più a risalire

Cedegolo, jeep sbanda e precipita in una scarpata: paura per una famiglia La gita in jeep di una famiglia sarebbe potuta tramutarsi in tragedia, per un incidente avvenuto a Cedegolo, ma si è conclusa ...

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 9 agosto: 463 nuovi casi e 2 morti

Coronavirus, quali sono le ultime notizie sulla diffusione del contagio in Italia? Ecco il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 9 agosto 2020. Bollettino di oggi: 4 ...

Cedegolo, jeep sbanda e precipita in una scarpata: paura per una famiglia La gita in jeep di una famiglia sarebbe potuta tramutarsi in tragedia, per un incidente avvenuto a Cedegolo, ma si è conclusa ...Coronavirus, quali sono le ultime notizie sulla diffusione del contagio in Italia? Ecco il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 9 agosto 2020. Bollettino di oggi: 4 ...