De Luca | “Il Covid attacca e più di prima i giovani Dobbiamo stare con gli occhi aperti”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rivolto un appello alla cittadinanza ammonendo dei pericoli del virus. L'epidemia, ha avvertito, sta colpendo sempre di più i giovani, diversamente da quanto accadeva prima. "Come abbiamo visto nelle ultime settimane, il Covid attacca anche e più di prima i giovani. Fino a qualche mese fa, si immaginava che la popolazione più esposta fosse quella anziana. E invece ora stiamo registrando un aumento considerevole dei contagi nella fascia di età tra i 18 e i 50 anni. Dobbiamo stare con gli occhi aperti e non distrarci. Voglio rivolgere un appello ai nostri concittadini perché ci aiutino ad aiutarli con comportamenti ...

