Cristina Buccino per i pettegolezzi sulla sua vita privata diventa una furia (Di domenica 9 agosto 2020) Cristina Buccino ha mostrato il lato più brutto di sè in una storia Instagram: va su tutte le furie Cristina Buccino ha deciso di dire basta e così si è arrabbiata mostrandosi una vera e propria furia sui social. La 35enne è davvero incontenibile, non risparmia nessuno e afferma di essere arrabbiatissima con tutti coloro che parlano a sproposito senza sapere e senza conoscere. E’ da giorni che si parla del fidanzamento con Andrea Iannone, prima ancora di un presunto flirt con Michele Morrone. A tutto c’è un limite ed il suo è stato raggiunto. Svegliarsi la mattina e ritrovarsi a leggere notizie raccapriccianti non è il massimo soprattutto se si è particolarmente sensibili e riservati come lo è ... Leggi su kontrokultura

Negli scorsi mesi sono circolate numerose voci riguardanti i presunti flirt di Cristina Buccino, uno su tutti quello che avrebbe avuto col pilota di Moto Gp Andrea Iannone. Via social la modella ha sm ...

