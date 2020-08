Calciomercato Atalanta – Il colpo a centrocampo (Di domenica 9 agosto 2020) In attesa della gara di Champions League con il PSG i dirigenti nerazzurri lavorano sotto traccia per la nuova stagione. I nomi per il centrocampo sono diversi: Matteo Pessina di ritorno dal prestito dal Verona; Marc Roca dell’Espanyol valutato 20-22 milioni di euro; Giacomo Bonaventura svincolato e cresciuto nel club nerazzurro e Seko Fofana in rottura con l’Udinese. Fofana, classe ’95, nei giorni scorsi avrebbe comunicato alla società friulana di voler lasciare l’Udinese e l’Atalanta sarebbe pronta per portarlo in casa nerazzurra per metterlo a disposizione di mister Gasperini. A giocatori di qualità come Freuler e Pasalic si affiancherebbe un giocatore di quantità e corsa come Fofana. Per portarlo a Bergamo e strapparlo all’Udinese servirà un’offerta molto importante, il ... Leggi su giornal

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Tegola #Atalanta : lesione subtotale del legamento del ginocchio per #Gollini , addio PSG - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Dalla Francia: #Verratti sicuro assente contro l' #Atalanta , a rischio pure #Icardi #PSG #ChampionsLeague - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ????#Atalanta, tempi lunghi per il recupero di #Gollini: 'Lesione al crociato' - CrapanzanoRobin : RT @calciomercatoit: ????#Atalanta, tempi lunghi per il recupero di #Gollini: 'Lesione al crociato' - calciomercatoit : ????#Atalanta, tempi lunghi per il recupero di #Gollini: 'Lesione al crociato' -