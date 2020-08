VIDEO Juventus, enigma post-Sarri: da Zidane a Inzaghi, tutti i nomi sul taccuino di Agnelli (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus pensa all'allenatore per la prossima stagione.Il club di Torino ha sollevato dall'incarico Maurizio Sarri a seguito dell'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League per mano del Lione. La società, dunque, sta adesso cercando il tecnico ideale che possa perseguire gli obiettivi dei Campioni d'Italia nella prossima annata. Da Zinedine Zidane a Mauricio Pochettino, fino alla giovane promessa Simone Inzaghi e al clamoroso ex Massimiliano Allegri. Le ipotesi sono tante.Juventus, Sarri esonerato: decisiva l'eliminazione dalla Champions League Leggi su mediagol

Eurosport_IT : 'Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!' ?? Rudi Garcia elimina la Juventus dalla Champions e regala una dedica alla Roma e a… - SkySport : RONALDO sterza e va sul sinistro? 'Rete! Rete! Gol meraviglioso'? ? Al 60' sinistro di Ronaldo dalla distanza: Lope… - romeoagresti : Qui Continassa: la #Juve si prepara per il Lione // Juventus prepare for OL ?????? #JuveOL @GoalItalia - zazoomblog : VIDEO Juventus enigma post-Sarri: da Zidane a Inzaghi tutti i nomi sul taccuino di Agnelli - #VIDEO #Juventus… - SimoneCorradi2 : RT @annidicera: Gli #Agnelli al fischio finale di #JuveLione #Juventus #Sarri -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Juventus Juventus-Lione, Capello: "Due rigori inesistenti". VIDEO Sky Sport Diretta/ Juventus Lione (risultato finale 2-1) streaming Mediaset: bianconeri fuori!

Per la diretta tra Juventus e Lione, chiaramente sia Sarri che Rudi Garcia opteranno solo per i loro titolari più in forma per disegnare le probabili formazioni del big match della Champions League: p ...

La Juventus esonera Maurizio Sarri, la videoscheda

E' ufficiale l'esonero di Maurizio Sarri dalla Juventus. Il tecnico è stato "sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra". Lo rende noto il club sul suo sito internet.

Per la diretta tra Juventus e Lione, chiaramente sia Sarri che Rudi Garcia opteranno solo per i loro titolari più in forma per disegnare le probabili formazioni del big match della Champions League: p ...E' ufficiale l'esonero di Maurizio Sarri dalla Juventus. Il tecnico è stato "sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra". Lo rende noto il club sul suo sito internet.