Uomini e Donne, Giorgio Manetti ammette: “Il Trono Over mi deluso” (Di sabato 8 agosto 2020) Giorgio Manetti ha ammesso di non voler più mai tornare a Uomini e Donne perché profondamente deluso dall’esperienza al Trono Over. Giorgio Manetti, nonostante non appaia più sul piccolo schermo da diversi anni, resta uno dei personaggi più amati che abbiano mai partecipato al Trono Over di Uomini e Donne. Il pubblico, a differenza sua, … L'articolo Uomini e Donne, Giorgio Manetti ammette: “Il Trono Over mi deluso” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Pontifex_it : Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui,… - matteosalvinimi : Non smetterò mai di ringraziare donne e uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per tutelare la sicurezz… - matteosalvinimi : Un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di violentare 4 donne. Grazie alla… - sadbitch__0 : RT @past4lsugo: sono sempre più convinta che gli uomini etero non provino un briciolo di amore, attrazione o alcun sentimento affettivo e p… - InkFireflies : Da sempre gli uomini vogliono zittire le donne e tenerle sottomesse;basti pensare all’odissea dove le figure femmin… -