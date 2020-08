Sky – Agnelli potrebbe comunicare a breve l’esonero a Maurizio Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) La dirigenza della Juventus sembra non volerne sapere nulla. Dopo la sconfitta di ieri sera è arrivato il momento di cambiare allenatore. A Maurizio Sarri l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Lione costerà carissima. La Champions era il primo obiettivo e c’era la necessità almeno di giocarsela. Dopo la sconfitta rimediata in Francia prima … L'articolo Sky – Agnelli potrebbe comunicare a breve l’esonero a Maurizio Sarri Leggi su dailynews24

romeoagresti : #Agnelli a Sky Sport: “Il bilancio della stagione è agrodolce: grande risultato il nono scudetto di fila, deludente… - VanityFairIt : Abbiamo intervistato in esclusiva @MarroneEmma, @mikasounds, #HellRaton e #ManuelAgnelli, i quattro giudici della 1… - SkySport : Juventus-Lione, Agnelli: 'Bilancio agrodolce, delusi per eliminazione. Faremo valutazioni' - tefra18 : @jason05_ È finita. A Sky hanno già detto che agnelli vuole Inzaghi ed esonera sarri. Il vomito. Io l’anno prossimo… - robbyfox21 : RT @romeoagresti: #Agnelli a Sky Sport: “Il bilancio della stagione è agrodolce: grande risultato il nono scudetto di fila, deludente il bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Agnelli

Inferocito, stravolto e deluso, sì. Preoccupato per il futuro, almeno a parole, no. Maurizio Sarri si presenta scurissimo in volto al termine della partita più importante della carriera. La vittoria s ...La Juventus starebbe valutando in queste ore la posizione di Maurizio Sarri: come riportato dai colleghi di "Sky Sport", infatti, il tecnico potrebbe essere esonerato, con Andrea Agnelli che avrebbe i ...