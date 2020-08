Pochettino-Juve, la richiesta da capogiro è un ostacolo: i dettagli (Di sabato 8 agosto 2020) Pochettino potrebbe sostituire Sarri sulla panchina della Juventus: la richiesta dell'ex tecnico del Tottenham. Leggi su 90min

AlfredoPedulla : #Juve, contatti in corso con #Pochettino - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Juve: sondati #Inzaghi e #Pochettino ?? Sempre più in bilico la posizione di #Sarri. Primi co… - LaStampa : L'eliminazione in Champions accelera il processo di addio al tecnico toscano. I bianconeri pensano anche a Simone I… - AntoViral : #Juventus #Sarri Dubito che Inzaghi voglia andare alla Juve per bruciarsi la carriera e finire accusato di avere i… - Beerggren : Pochettino till Juve nu? ?? @sebben84 -

Ultime Notizie dalla rete : Pochettino Juve Pedullà: «Contatti in corso tra la Juve e Pochettino» Juventus News 24 Juve, cacciato Sarri: Agnelli vuole fare in fretta, tutti i nomi

Maurizio Sarri è stato appena esonerato dopo la debacle in Champions League ed è già cominciata la caccia al suo successore. Non perde tempo Andrea Agnelli, che nel pomeriggio di sabato ha incontrato ...

Juve, Sarri esonerato: fatale il ko col Lione

E’ finita dopo una stagione e uno scudetto vinto l’avventura del tecnico toscano sulla panchina bianconera: pesano il flop in Champions League e un feeling mai nato con squadra e tifosi – Smentita per ...

Maurizio Sarri è stato appena esonerato dopo la debacle in Champions League ed è già cominciata la caccia al suo successore. Non perde tempo Andrea Agnelli, che nel pomeriggio di sabato ha incontrato ...E’ finita dopo una stagione e uno scudetto vinto l’avventura del tecnico toscano sulla panchina bianconera: pesano il flop in Champions League e un feeling mai nato con squadra e tifosi – Smentita per ...