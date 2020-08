Omicidio a Giugliano, s’indaga sulla morte di Carmine Fammiano (Di sabato 8 agosto 2020) Giugliano. Le urla strazianti della madre fine a tarda sera. Incredula davanti a quel corpo senza vita in auto. La città di Giugliano ieri, in un tranquillo pomeriggio d’agosto, è stata sconvolta dall’Omicidio di Carmine Fammiano, 41enne giuglianese di via Innamorati. Poco prima delle 19 l’uomo è giunto ferito in auto davanti un centro scommesse … L'articolo Omicidio a Giugliano, s’indaga sulla morte di Carmine Fammiano Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

occhio_notizie : Continuano le indagini sull'omicidio di Carmine Fammiano, avvenuto nella serata di ieri a Giugliano. La verità potr… - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Omicidio a Giugliano: uomo di 41 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco ?nella sua auto - mattinodinapoli : Omicidio a Giugliano: uomo di 41 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco ?nella sua auto -