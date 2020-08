Napoli, investita e uccisa 15enne mentre attraversava la strada (Di sabato 8 agosto 2020) Il tragico incidente è avvenuto a Piazza Carlo III, a Napoli, la scorsa notte. Una ragazza di 15 anni è stata investita e uccisa. Con lei un’altra ragazza, di 14 anni, che ha rimediato invece una frattura alla gamba destra con prognosi di 30 giorni. Alla guida della Smart da quattro posti che ha investito le giovani, un ragazzo di 21 anni attualmente sotto choc. Dopo l’impatto è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto ai test ematici che riveleranno se aveva bevuto o era sotto effetto di stupefacenti. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente: gli inquirenti si avvarranno delle immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’incidente. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

