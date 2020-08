Maurizio Sarri esonerato dai "dilettanti" della Juventus: caos-bianconero (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Juventus. Quei “dilettanti” dei dirigenti bianconeri, a partire dal presidente Andrea Agnelli, gli hanno dato il benservito neanche 24 ore dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League, arrivata per mano del Lione. Al tecnico toscano non è bastato vincere il nono scudetto consecutivo, a pesare in maniera fatale sono state le due finali perse (Supercoppa con la Lazio e Coppa Italia con il Napoli) e un gioco che non è mai sbocciato. La rivoluzione Sarriana è quindi stata archiviata dopo un solo anno, anche se forse avrebbe meritato una seconda occasione: al netto di quelli che possono essere stati i demeriti di Sarri, è innegabile che la Juve abbia sbagliato ... Leggi su liberoquotidiano

romeoagresti : La #Juve ha deciso: esonerato Maurizio #Sarri @GoalItalia ?????? - FabrizioRomano : Maurizio Sarri è stato esonerato: non è più l'allenatore della #Juventus ???? @SkySport - romeoagresti : #Juventus: prevista per oggi una prima riunione in cui verrà valutato il futuro di Maurizio #Sarri @GoalItalia - FreddoniM : RT @davideterruzzi: Un enorme grazie a Maurizio Sarri per questa annata. Vicinissimi a una altra storica doppietta in Italia. Avrà sue colp… - LiberaTvTicino : La Juventus scarica Maurizio Sarri: fatale l'eliminazione dalla Champions League -