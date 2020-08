Marco Baldini rifiuta la conduzione di tre programmi: “Preferisco le pezze al c..o” (Di sabato 8 agosto 2020) Marco Baldini è noto per la sua schiettezza e per la capacità di dire sempre ciò che pensa: in una diretta su Facebook l’uomo ha parlato del suo futuro in tv. Marco Baldini ha dichiarato di aver rifiutato numerose proposte televisive, alcune anche molto importanti, ma di averle rifiutate. “Alla mia età si va in … L'articolo Marco Baldini rifiuta la conduzione di tre programmi: “Preferisco le pezze al c..o” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

marco_baldini : @AnnalisaChirico Sono irregolari grazie a SALVINI. Raccontala giusta! Giornalista del piffero! - zazoomblog : Marco Baldini dice no a 3 programmi televisivi “Preferisco le pezze al cul” - #Marco #Baldini #programmi… - ilconterosso1 : @EstateMartino @gu3rrat0 @AntonioSocci1 @CorradinoMineo Il denaro cresce sugli alberi? Si. - marco_baldini : @repubblica Provenzano cosa? - marco_baldini : RT @CarloCalenda: Vorrei complimentarmi. Non contento del rinnovo della concessione senza gara, fino alla fine dei giorni, il Governo vara… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Baldini Marco Baldini dice no a 3 programmi televisivi “Preferisco le pezze al cul*” Kontrokultura Marco Baldini rifiuta la conduzione di tre programmi: “Preferisco le pezze al c..o”

Marco Baldini è noto per la sua schiettezza e per la capacità di dire sempre ciò che pensa: in una diretta su Facebook l’uomo ha parlato del suo futuro in tv. “L’ultimo esperimento che ho fatto, che m ...

Marco Baldini “Ho rifiutato 3 programmi famosi”/ “Preferisco le pezze al cul*”

In una diretta tenuta su Facebook, Marco Baldini ha dichiarato di aver rifiutato ben tre programmi famosi e importanti: “Preferisco stare come sto” Schietto e come sempre senza peli sulla lingua, Marc ...

Marco Baldini è noto per la sua schiettezza e per la capacità di dire sempre ciò che pensa: in una diretta su Facebook l’uomo ha parlato del suo futuro in tv. “L’ultimo esperimento che ho fatto, che m ...In una diretta tenuta su Facebook, Marco Baldini ha dichiarato di aver rifiutato ben tre programmi famosi e importanti: “Preferisco stare come sto” Schietto e come sempre senza peli sulla lingua, Marc ...