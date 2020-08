La parrucchiera è positiva al Covid: 70 persone finiscono in isolamento nel Mugello (Di sabato 8 agosto 2020) Ben 70 cittadini di Borgo San Lorenzo (Firenze), nel cluster Covid che si è acceso nel Mugello, sono stati posti in isolamento dopo aver avuto, nei giorni scorsi, contatti con una parrucchiera del posto risultata positiva al Coronavirus.La parrucchiera, secondo la Asl Toscana Centro, è risultata positiva alcuni giorni fa, e i suoi contatti stretti, come riportano anche La Nazione e il sito Il Filo del Mugello, sono stati messi in isolamento da due giorni.I cittadini in isolamento stanno eseguendo il primo tampone, e anche coloro che nel frattempo sono partiti per le vacanze saranno posti in quarantena: in tal caso, il periodo di isolamento sarà trascorso nel luogo di vacanza, e ... Leggi su huffingtonpost

IlSedutomulo : RT @Miti_Vigliero: MUGELLO «La parrucchiera è positiva al Covid»: 70 clienti subito in isolamento, via ai tamponi - mgrazia1961 : RT @Miti_Vigliero: MUGELLO «La parrucchiera è positiva al Covid»: 70 clienti subito in isolamento, via ai tamponi - Miti_Vigliero : MUGELLO «La parrucchiera è positiva al Covid»: 70 clienti subito in isolamento, via ai tamponi - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, parrucchiera positiva al Mugello: 70 clienti subito in isolamento, via ai tamponi - juornoit : #Covid, la parrucchiera è positiva? In 70 vanno in quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : parrucchiera positiva Coronavirus, parrucchiera positiva: 70 clienti subito in isolamento, via ai tamponi Il Mattino Coronavirus, parrucchiera positiva: 70 clienti subito in isolamento, via ai tamponi

La parrucchiera è positiva e 70 cittadini di Borgo San Lorenzo (Firenze), nel cluster Covid che si è acceso nel Mugello, sono stati posti «in un colpo solo» in isolamento. Nei giorni scorsi infatti, a ...

Mugello, l'incubo coronavirus e i settanta in isolamento: la situazione

Parrucchiera positiva al virus, scatta la procedura di sicurezza: tamponi a tutte le persone entrate in contatto con la donna.

La parrucchiera è positiva e 70 cittadini di Borgo San Lorenzo (Firenze), nel cluster Covid che si è acceso nel Mugello, sono stati posti «in un colpo solo» in isolamento. Nei giorni scorsi infatti, a ...Parrucchiera positiva al virus, scatta la procedura di sicurezza: tamponi a tutte le persone entrate in contatto con la donna.