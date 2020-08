Jared Leto conferma: "Interpreterò Andy Warhol in un film" (Di sabato 8 agosto 2020) L'attore statunitense Jared Leto ha confermato di recente che sta interpretando l'eclettico artista Andy Warhol, per un film che dovrà uscire. Non si sa ancora né quando né come in merito a questo nuovo film, ma è ormai certo: Jared Leto conferma che prossimamente lo vedremo nei panni del celebre artista Andy Warhol. Risale a quattro anni fa la notizia che Jared Leto era stato associato a un progetto su Warhol, in cui si accennava che il film sarebbe stato ispirato al libro Warhol: The Biography, scritto nel 1989 da Victor Bockris. Era stato già menzionato il fatto che ... Leggi su movieplayer

