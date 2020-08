I timori dei medici di fronte a una possibile seconda ondata in Europa: «Siamo stanchi. Non abbiamo le forze per affrontare tutto di nuovo» (Di sabato 8 agosto 2020) Con i casi di Coronavirus in aumento in tutta Europa e nuove preoccupazioni per una seconda ondata, i medici alzano bandiera bianca: il timore è di un ritorno a marzo, le terapie intensive stracolme, i pazienti che muoiono lontano dalle braccia dei propri famigliari. Un costo psico-fisico enorme anche per chi lavora negli ospedali: eroi, che però non vogliono essere martiri. Le testimonianze arrivano da molti Paesi d’Europa: il rischio, è quello di un burnout collettivo, con serie conseguenze per la tenuta dei sistemi sanitari nazionali. Spagna In Spagna i casi sono tornati ad aumentare vigorosamente nelle ultime settimane. «La situazione al momento non regge il confronto con come andavano le cose a marzo e aprile», racconta al Guardian Sara Gayoso, medico ... Leggi su open.online

