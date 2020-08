"Giù i pantaloni davanti a mia figlia di 12 anni. E...": Lampedusa, l'orrore di un tunisino contro una bambina (Di sabato 8 agosto 2020) «Fitusi! Sono fitusiiiii!» L'eco delle parole di Rosy Matina risuona in tutta la valle. E attira l'attenzione di un gruppetto di migranti che siede a terra, nell'hotspot, all'ombra di un pino. Ridono. Le rispondono qualcosa di incomprensibile. E lei si incazza ancora di più: «Ma vaffanculo! Porci!». Rosy è nata a Lampedusa quarantanove anni fa. Ha avuto questa idea: trasformare il terreno di suo padre in un'azienda agricola. Ma le è andata male. Perché l'appezzamento ricevuto in eredità si trova alla apice Nord del centro di prima accoglienza dell'isola. Proprio dove c'è un buco nella recinzione. Quando l'hotspot esplode, come in questi giorni, i migranti risalgono il promontorio portandosi dietro coperte, materassi, bottiglie di birra, un po' di fumo. E campeggiano nella sua ... Leggi su liberoquotidiano

Gi_uLiiA : @louisthecat28 Ciao nuova amica:)) - xpintoo : @sofi_GI_ molto positiva vedo - benzosdimples : @Gi_uLiiA Troppo. Anche se, a parer mio, per amare quella serie devi averla seguita passo passo sennò dopo un po’ a… - louisthecat28 : @Gi_uLiiA mio dio ma stai parlando di me comunque ciao nuova amica :)) - louisxarms : @Gi_uLiiA Ma amo scrivigli senza problemii, vedrai che andrà bene tranquilla -

Ultime Notizie dalla rete : Giù pantaloni Gi Group acquista Grupo Norte e cresce ancora in Spagna QuiBrescia.it Imperdibile serata dedicata ai whiskies giapponesi: da Ada Nurzia a Tagliacozzo

Dite la verità: se diciamo whisky a cosa pensate a freddo? A molti di voi verranno in mente le atmosfere della impervia Scozia, dei bourbon americani, o tutt’al più della verde Irlanda. Lo sapete, all ...

Torino, immigrato africano molesta un’anziana, prende a pugni un agente e distrugge la Volante

Violenza cieca, una furia nelle strade di Torino. Un immigrato africano ha prima molestato un anziano, poi ha aggredito un agente e alla fine ha distrutto la Volante della Squadra Mobile. Un susseguir ...

Dite la verità: se diciamo whisky a cosa pensate a freddo? A molti di voi verranno in mente le atmosfere della impervia Scozia, dei bourbon americani, o tutt’al più della verde Irlanda. Lo sapete, all ...Violenza cieca, una furia nelle strade di Torino. Un immigrato africano ha prima molestato un anziano, poi ha aggredito un agente e alla fine ha distrutto la Volante della Squadra Mobile. Un susseguir ...