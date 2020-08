Furia Sarri: «Rigore folle, arbitro inadatto» – VIDEO (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione dalla Champions League da parte del Lione Maurizio Sarri è una Furia in conferenza stampa dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione. Le sue parole. LA GARA – «Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione. Il Rigore subito è inesistente, l’arbitro sicuramente non era all’altezza della situazione. Abbiamo sbagliato il primo tempo di Lione e a questi livelli si paga. Se ci fosse una classifica Champions saremmo secondi e invece siamo fuori. Questo mi lascia un’amarezza mostruosa, mi fa capire quanto è dura per la Juventus». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

