Formula 1, Gp 70 a Silverstone: le strategie di gara (Di sabato 8 agosto 2020) Le Mercedes vanno avanti di doppietta in doppietta. Le qualifiche nel circuito di Silverstone, valide per il Gran Premio del 70esimo anniversario , hanno ribadito l'uno-due delle Frecce d'Argento. ... Leggi su quotidiano

SkySportF1 : Ferrari, cosa cambia per i motori di Vettel e Leclerc al GP dei 70° anniversario F1. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySport : Formula 1, Vettel dopo l'eliminazione nel Q2 a Silverstone: 'Come andare contro un muro' - SkySportF1 : Tempone per Hulkenberg e Gasly in Q2? ? ? Ocon, Vettel, Sainz, Grosjean e Russell fuori dal Q3 ? ?? LIVE le qualific… - cuenews_it : Si sono concluse le qualifiche del GP 70° Anniversario di F1 ?? Sorprende tutti il rientrante Nico #Huelkenberg che… - anna_annie12 : GP 70 anni F1, la griglia di partenza -