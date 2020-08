Roma, ancora un incendio alla Magliana: chiuso un tratto, traffico in tilt (Di venerdì 7 agosto 2020) ancora un incendio sotto il viadotto della Magliana. Il traffico è paralizzato sull’A91 Roma-Fiumicino. Code per fumo in carreggiata a causa dell’incendio all’altezza di Viale Isacco Newton. Il tratto di strada è stato chiuso. #A91 #RomaFiumicino AGG Code per fumo in carreggiata a causa di un incendio altezza #ViaIsaccoNewton PRESTARE ATTENZIONE!@Emergenza24 @WazeLazio @quotidianolazio @WazeLazio @Terzobinarioit @trafficoA @er GRA @sea online#viabiliLAZ https://t.co/GsUyeWN0u4 — Astral Infomobilità (@astralmobilita) August 7, 2020 Sul posto per domare le fiamme i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e gli agenti del Gruppo XI Marconi della Polizia ... Leggi su ilcorrieredellacitta

enpaonlus : Roma infuocata, pasticcio M5S sulle botticelle: i cavalli ancora in strada - Foto 1 - - Giorgiolaporta : Basilica di #SanPietro a #Roma. Ormai si dorme con la tenda e si fa campeggio sotto il colonnato del Bernini. Ci so… - CurvaStone21km : RT @fcim_marco: Ad un anno dalla scomparsa siamo ancora sgomenti da quanto accaduto.Una perdita irreparabile a livello Ultras e soprattutto… - polato_maurizio : RT @Apndp: Se ancora avete dei dubbi su chi avete eletto votando #m5s, nato dal #vaffa e che con un vaffa scomparirà, leggete qui: 'L'aumen… - fcim_marco : Ad un anno dalla scomparsa siamo ancora sgomenti da quanto accaduto.Una perdita irreparabile a livello Ultras e sop… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ancora Roma, ancora movida violenta: arrestati nella notte tre giovani askanews Dl agosto, Gelmini: passare da blocco licenziamenti a sblocco assunzioni

Roma, 7 ago. (askanews ... riformare gli ammortizzatori sociali e - se si può ancora dire - fare uscire lo Stato dall'economia. Tutto il contrario di quello che possono fare i partiti al ...

Costa Azzurra, italiani sempre protagonisti del lifestyle

Roma, 7 ago. (askanews ... con il suo "La Pecora Negra" la versione stellata dell'italianissima pizza? Ed ancora: possibile che proprio un italiano, Renato Reno, sia diventato a Nizza con ...

Roma, 7 ago. (askanews ... riformare gli ammortizzatori sociali e - se si può ancora dire - fare uscire lo Stato dall'economia. Tutto il contrario di quello che possono fare i partiti al ...Roma, 7 ago. (askanews ... con il suo "La Pecora Negra" la versione stellata dell'italianissima pizza? Ed ancora: possibile che proprio un italiano, Renato Reno, sia diventato a Nizza con ...