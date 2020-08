Raffaella Fico in love. La conferma arriva proprio da lei: chi è il fidanzato Giulio (Di venerdì 7 agosto 2020) Raffaella Fico ha finalmente ritrovato la serenità non solo nei rapporti con Mario Balotelli, che adesso si sta comportando davvero bene nei suoi confronti e in quelli della loro figlia Pia, ma anche da un punto di vista sentimentale. Infatti, la showgirl si è recentemente fidanzata con Giulio Fratini, un importante imprenditore con il quale sta trascorrendo molto tempo insieme. Infatti, i due sono stati paparazzati dal settimanale ‘Nuovo’ e si può vedere nitidamente la loro complicità. La neo coppia è partita alla volta di Forte dei Marmi e si sta godendo il bellissimo mare nonché un’intimità assoluta. Sono ospiti di una struttura alberghiera magnifica, estremamente lussuosa, e la donna ha voluto ufficializzare questa sua nuova liaison d’amore con uno scatto di ... Leggi su caffeinamagazine

