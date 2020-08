MotoGp, Quartararo non si accontenta: “ho un problema con le gomme. Morbidelli? E’ il più temibile” (Di venerdì 7 agosto 2020) Giornata caratterizzata da molti alti e bassi per Fabio Quartararo che, ad una mattina in chiaroscuro, ha fatto seguire il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP di Brno. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl Diablo comunque non è apparso molto soddisfatto ai microfoni di Sky Sport, concentrandosi sul problema occorso alle gomme: “il tempo non è stato super, ho avvertito un grip molto strano. Ogni giro la gomma cala, fa molto più drop ed è molto curiosa come cosa. L’obiettivo numero uno domani è capire se è una cosa migliorabile. Mi sento veramente bene con la moto, il problema è che quando la gomma cala non so come gestirla. Quando ho messo lo pneumatico duro ho avuto un po’ più di feeling, anche con la hard, ma devo ... Leggi su sportfair

MotociclismoIT : Doppietta Petronas nelle FP2 di Brno, Quartararo al top - ko4323 : RT @box_repsol: #CzechGP #MotoGP #FP2?? 1 Quartararo 1:56.502 ???? 2 Morbidelli +0.007 ???? 3 Oliveira ???? 4 Zarco 5 Maverick 6 Mir 7 A. Espargar… - ko4323 : RT @box_repsol: #CzechGP #MotoGP #FP2 ?-17 mins 1 Mir 1:57.445 2 Quartararo +0.011 3 P, Espargaró 4 Zarco 5 Quartararo 6 Maverick 7 Morbide… - Motorsport_IT : #MotoGP | #Brno, #Libere2: Quartararo di un soffio su Morbidelli -