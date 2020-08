Inter, il punto sui giovani di Damiani: "Agoumé piace al Crotone. Radu? Può essere il vice-Handanovic" (Di venerdì 7 agosto 2020) Oscar Damiani ha parlato a TMW delle strategie nerazzurre sui giovani calciatori di ritorno dai vari prestiti Leggi su 90min

DiMarzio : Lo sfogo, le frizioni: il punto sulla frattura tra #Inter e #Conte. Con #Allegri sullo sfondo - mckillbill : È mattina, vi state preparando la colazione aprite Twitter e leggete 'Messi all'Inter' capite non è un fake, a quel… - BudJavier : 1 non vinciamo da una vita 2 giochi nell'inter 3 dovresti essere sempre tirato concentrato e sportivamente incazzat… - PinoMeazza : @jrbasket2015 @Inter Io lo accetto ma per me un allenatore dovrebbe anche adattarsi ai giocatori che ha ecco da que… - shuiiigang : @_grazy87 Vabbè peggio di Conte sei, a questo punto puoi anche tifare Inter -