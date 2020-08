Insigne, oggi test di idoneità. Proverà a forzare con scatti e allunghi (Di venerdì 7 agosto 2020) La presenza di Lorenzo Insigne in campo contro il Barcellona è ancora incerta. oggi, scrive il Corriere dello Sport, il capitano svolgerà l’ultimo allenamento, con annesso test di idoneità. Intanto, continua le terapie e il lavoro in palestra “per sanare la piccola lesione al tendine dell’adduttore sinistro, e (principalmente) far assorbire quell’edema osseo che potrebbe creare problemi nel corso di movimenti, allunghi, e improvvisi cambi di direzione”. A Castel Volturno, scrive il quotidiano sportivo, si respira un cauto ottimismo. “Stamani, durante la rifinitura in programma al San Paolo, proverà a forzare nel corso di un test che potrebbe risultare decisivo a un giorno e spiccioli dall’imperdibile match di ... Leggi su ilnapolista

C'è grande apprensione e attesa nel conoscere le condizioni di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è tornato ad allenarsi e a svolgere qualche esercizio in campo dopo l'infortunio riportato contro ...

Meno 2. Il conto alla rovescia è agli sgoccioli e il Napoli ha già iniziato la sua marcia di avvicinamento alla super sfida di dopodomani sera contro il Barcellona, valida per gli ottavi di finale del ...

C'è grande apprensione e attesa nel conoscere le condizioni di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è tornato ad allenarsi e a svolgere qualche esercizio in campo dopo l'infortunio riportato contro ...