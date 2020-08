Il Coyote Ugly compie 20 anni (e dietro le quinte si lavora al sequel) (Di sabato 8 agosto 2020) Su quel bancone ondeggiavano pantaloni attillati in pelle e Camperos. Cappelli da cowboy si mischiavano a profluvi di birra e vagonate di superalcolici. Poi minigonne leopardate e magliette con la scritta «Usa» strappate. Chi nei primi anni 2000 non è rimasto ipnotizzato dalla sensualità e dalla sfrontatezza de Le ragazze del Coyote Ugly? Quel film compie 20 anni. Una storia di formazione, in parte un film sulla danza, ma anche una commedia drammatica che ha sdoganato anche un certo occhio sul mondo della moda. Il titolo prende il nome dal Coyote Ugly Saloon, l’iconico baretto di New York City che, a sua volta, si ispira a un’espressione slang americana che indica quel partner di una notte che al nostro risveglio ci ... Leggi su open.online

Era il 2000, esattamente 20 anni fa, quando nelle sale uscì Le ragazze del Coyote Ugly, comedy-drama a tinte musicali diretto da David McNally. Scritto da Gina Wendkos, il film racconta la storia di ...

Era il 2000, esattamente 20 anni fa, quando nelle sale uscì Le ragazze del Coyote Ugly, comedy-drama a tinte musicali diretto da David McNally. Scritto da Gina Wendkos, il film racconta la storia di ...