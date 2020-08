Giustizia, Cdm approva la riforma del Csm (Di venerdì 7 agosto 2020) Via libera del Consiglio dei ministri al ddl delega sulla riforma del Csm. Lo si apprende oggi – venerdì 7 agosto – da fonti governative. Cosa prevede la riforma In particolare, la riforma del Consiglio superiore della magistratura approvata in Consiglio dei ministri fissa “criteri oggettivi e meritocratici di assegnazione degli incarichi”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. I commenti “Sono molto orgoglioso di questa riforma, molto importante per il buon funzionamento del Csm. Voglio chiarire che l’obiettivo è scardinare quanto più possibile il sistema creato con le degenerazioni del correntismo”, ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in ... Leggi su tpi

PatriotaIl : @BelpietroTweet @CarmelaEmma La cosa più inquietante è il silenzio assordante di Mattarella..dallo scandalo del Cdm… - GioCo1950 : Governo elabora recovery plan, domani pre cdm su Carta autonomie locali, giustizia, dlgs RAEE e Dpr Cyber. I lavor… - FabrizioFirst : @makkox Non condivido Salvini per mille motivi e ritengo giusto sottoporlo al giudizio ma, consentitemi, nel CDM vi… - soloio0509 : RT @DavelloStefano: Bufera sulle nomine dei presidenti delle Commissioni di Senato e Camera. #Speranza lascia il CdM per la mancata nomina… - caterinacorda1 : RT @DavelloStefano: Bufera sulle nomine dei presidenti delle Commissioni di Senato e Camera. #Speranza lascia il CdM per la mancata nomina… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Cdm Giustizia, Cdm approva la riforma del Csm TPI Cdm alle 18,30, a odg Dl agosto e riforma Csm

Roma, 7 ago. (askanews) - Il Consiglio dei ministri è convocato alle ore 18,30 a Palazzo Chigi, per esaminare il cosiddetto Decreto Agosto e un ddl di delega al governo per la riforma del Csm. Questo ...

Governo elabora recovery plan, domani pre cdm su Carta autonomie locali, giustizia, dlgs RAEE e Dpr Cyber. I lavori del parlamento pre ferie

È convocato domani alle 16 (in videoconferenza) a Palazzo Chigi un pre Consiglio dei ministri del governo Conte il cui ordine del giorno, lo anticipa Public Policy, è il seguente: ddl sull’adesione de ...

Roma, 7 ago. (askanews) - Il Consiglio dei ministri è convocato alle ore 18,30 a Palazzo Chigi, per esaminare il cosiddetto Decreto Agosto e un ddl di delega al governo per la riforma del Csm. Questo ...È convocato domani alle 16 (in videoconferenza) a Palazzo Chigi un pre Consiglio dei ministri del governo Conte il cui ordine del giorno, lo anticipa Public Policy, è il seguente: ddl sull’adesione de ...