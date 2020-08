Desenzano, in auto con la cocaina: due arresti (Di venerdì 7 agosto 2020) Desenzano del Garda, Brescia,, 7 agosto 2020 - La polizia ha arrestato a Desenzano del Garda un 52enne bresciano e un 27enne marocchino trovati in possesso di circa 52 grammi di cocaina e 2.870 euro ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Desenzano auto

Bsnews.it

Desenzano del Garda (Brescia), 7 agosto 2020 - La polizia ha arrestato a Desenzano del Garda un 52enne bresciano e un 27enne marocchino trovati in possesso di circa 52 grammi di cocaina e 2.870 euro i ...Nella giornata di giovedì, gli agenti del Commissariato di Desenzano del Garda hanno fermato un'auto con due persone a bordo, in transito lungo Via Masotti. Insospettiti dallo stato di agitazione dei ...