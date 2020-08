Coronavirus, a Roma al via i test in autostrada: controllati i viaggiatori in arrivo dall’Est Europa (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono partiti i test per il Coronavirus alla barriera autostradale di Roma sui viaggiatori provenienti dall’est Europa. I primi sono stati effettuati su tre minivan e sono risultati tutti negativi. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che ringrazia gli operatori del Servizio sanitario regionale e le unità mobili Usca L'articolo Coronavirus, a Roma al via i test in autostrada: controllati i viaggiatori in arrivo dall’Est Europa proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

RaiNews : L'Assessore alla Sanità della Regione Lazio,Alessio D'Amato comunica che sono iniziati i test alla barriera autost… - repubblica : Coronavirus, chiuso a Roma un centro estivo dopo due contagi - SkyTG24 : Coronavirus, due navi da crociera in isolamento nel porto di Civitavecchia - IVejvoda : RT @repubblica: Video Viaggio nei laboratori alle porte di Roma dove si sperimenta il vaccino 100% italiano di CRISTINA PANTALEONI https:/… - dupre_marcel : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, al via la sperimentazione del vaccino 100% italiano. Viaggio nei laboratori alle porte di Roma: Partirà a me… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Roma Coronavirus, a Roma positivo anche un 15enne: test sierologico gratis a chi dona il sangue RomaToday Inail, 51.363 contagi covid sul lavoro, 276 i morti

ROMA (ITALPRESS) – I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail alla data del 31 luglio sono 51.363, 1.377 in più rispetto al monitoraggio del 30 giugno, di cui 360 sono denunce afferenti al ...

Lavoro: Cida, riformare ammortizzatori sociali, estenderli ai manager

Roma, 7 ago. (Labitalia) - "Occorre passare dall'emergenza ad una riforma strutturale degli ammortizzatori sociali, al fine di superare i cosiddetti ‘interventi tampone' (sostanzialmente condivisibili ...

ROMA (ITALPRESS) – I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail alla data del 31 luglio sono 51.363, 1.377 in più rispetto al monitoraggio del 30 giugno, di cui 360 sono denunce afferenti al ...Roma, 7 ago. (Labitalia) - "Occorre passare dall'emergenza ad una riforma strutturale degli ammortizzatori sociali, al fine di superare i cosiddetti ‘interventi tampone' (sostanzialmente condivisibili ...