Bimba di 10 mesi ingoia una capsula di detersivo e va in coma (Di venerdì 7 agosto 2020) Una Bimba di 10 mesi sta rischiando di perdere la vita dopo aver ingerito una capsula di detersivo, mentre la madre lavava i panni. Lo scorso 31 luglio Melissa Cairney, giovane mamma di 27 anni, si stava occupando delle faccende casalinghe nel suo appartamento di Lennoxtown (Scozia), quando è accaduto un incidente che può costare … Leggi su viagginews

