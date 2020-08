Un minuto di silenzio in Aula al Senato per Zavoli (Di giovedì 6 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 06 AGO - Un minuto di silenzio, poi l'applauso: l'Aula del Senato ha voluto ricordare così, in apertura di seduta, Sergio Zavoli, scomparso martedì sera all'età di 96 anni. "E' stato un ... Leggi su corrieredellosport

Inter : ?? | PARTITI Match iniziato all'ArenaAufSchalke dopo il minuto di silenzio per ricordare le vittime del Covid-19 ??… - Inter : ?? | CALCIO D'INIZIO Gara cominciata al Gewiss Stadium dopo il minuto di silenzio in memoria delle vittime del Cov… - RegLiguria : #PonteGenovaSanGiorgio All’inaugurazione del 3 agosto alle 18.30: l’Inno nazionale, la lettura dei nomi delle 43… - iconanews : Un minuto di silenzio in Aula al Senato per Zavoli - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Sergio Zavoli, il minuto di silenzio e poi l'appla... -

Ultime Notizie dalla rete : minuto silenzio Zavoli: minuto silenzio e lungo applauso al Senato Affaritaliani.it Coronavirus, il grande cuore di Formia: riconoscimenti per chi ha operato durante l’emergenza

Il grande cuore di Formia è venuto fuori durante tutta l’emergenza coronavirus. E proprio a coloro che si sono messi a disposizione volontariamente per aiutare e supportare i concittadini ha voluto ri ...

Un minuto di silenzio in Aula al Senato per Zavoli

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Un minuto di silenzio, poi l'applauso: l'Aula del Senato ha voluto ricordare così, in apertura di seduta, Sergio Zavoli, scomparso martedì sera all'età di 96 anni. "E' stato un ...

Il grande cuore di Formia è venuto fuori durante tutta l’emergenza coronavirus. E proprio a coloro che si sono messi a disposizione volontariamente per aiutare e supportare i concittadini ha voluto ri ...(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Un minuto di silenzio, poi l'applauso: l'Aula del Senato ha voluto ricordare così, in apertura di seduta, Sergio Zavoli, scomparso martedì sera all'età di 96 anni. "E' stato un ...